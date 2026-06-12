MEKPAN PANEL' de uluslararası buluşma

Türkiye’nin öncü sandviç panel üreticilerinden olan MEKPAN PANEL, kapılarını çok kültürlü ve anlamlı bir ziyarete açtı. Birleşmiş Müslüman Milletler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ve farklı coğrafyalardan gelerek Türkiye'de eğitimlerini sürdüren uluslararası üniversite öğrencileri, MEKPAN PANEL’ in modern üretim tesislerini ziyaret etti.

Aynı zamanda derneğin yönetim mekanizmasını oluşturan; Etiyopya, Özbekistan, Çeçenistan, Hindistan, Bosna Hersek, Kongo, Pakistan, Bangladeş ve Nepal’den gelen genç liderler, inşaat ve sanayi sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan sandviç panel üretim sürecini yerinde inceledi.

Dünyanın Dört Bir Yanından Gelen Öğrencilere Üretim Teknolojisi Anlatıldı

Ziyaret kapsamında, MEKPAN PANEL’ in ileri teknolojiyle donatılmış hatlarını gezen heyete, fabrikanın üretim kapasitesi, yüksek kalite standartları ve küresel pazardaki ihracat ağı hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Farklı kıta ve kültürlerden gelen gençlerin sanayi üretimine ve mühendislik çözümlerine olan ilgisi dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MEKPAN PANEL yönetimi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün fabrikamızda sadece bir derneği değil, adeta dünyanın renklerini ve geleceğini ağırladık. Etiyopya'dan Bosna Hersek'e, Pakistan'dan Kongo'ya kadar 9 farklı ülkeden gelip ülkemizde eğitim gören ve Birleşmiş Müslüman Milletler Derneği'nin yönetimini üstlenen bu pırıl pırıl gençleri misafir etmek bizler için büyük bir gurur. MEKPAN PANEL olarak ürettiğimiz sandviç panellerle küresel ölçekte projelerde yer alırken, bugün bu vizyonu geleceğin küresel liderleriyle paylaşmaktan mutluluk duyduk. Nazik ziyaretleri ve enerjileri için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Genç Yönetimden MEKPAN PANEL’ e Teşekkür

Türkiye’nin üretim gücünü ve sanayi potansiyelini MEKPAN PANEL vesilesiyle yakından gözlemleme fırsatı bulan uluslararası öğrenci heyeti, tesislerin modern yapısına ve üretim kalitesine hayran kaldıklarını belirtti. Farklı ülkelerin temsilcileri, misafirperverliklerinden dolayı MEKPAN PANEL ailesine teşekkür ederek, edindikleri bu tecrübenin gelecek vizyonlarına büyük katkı sağladığını ifade ettiler.

Ziyaret, fabrikanın üretim sahasında, farklı kültürlerin bir araya geldiği renkli ve dostane bir toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.