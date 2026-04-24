  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da 10 günlük bebek çifte mucize yaşadı

Konya'da kalp ve bağırsak ameliyatı geçekleştirilen 10 günlük Moğolistanlı bebek hayata tutundu.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Anadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Moğolistanlı anne ve babanın 10 günlük Elif bebeği, doğuştan kalp ve delik bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle Türkiye'ye getirildi.
  • Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nde Doç. Dr. Mehmet Çelik ve ekibi, tek seansta iki ölümcül ameliyatı başarıyla gerçekleştirerek bebeği hayata döndürdü.
  • Aile, zorlu süreci atlatıp sağlığına kavuşan kızlarına Elif adını Türkiye'de vererek, ülkeye minnettar olduklarını dile getirdi.

Moğolistan'da yaşayan anne Arailym (32) ve baba Jolaman Jaras (33) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin, doğuştan görülen ciddi bir kalp hastalığının olduğu tespit edildi.

Kalptan akciğerlere kan taşıyan kapağın kapalı olduğu, kanın normal yoldan akciğerlerine ulaşamadığı bebek, yeterli oksijen alamamasından dolayı da zor günler geçirdi.

Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi
Bu Habere de Bak
Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi

Moğolistan'dan Türkiye'ye getirilen Elif bebek, Konya Başkent Hastanesi'nde 10 günlükken geçirdiği başarılı kalp ve bağırsak ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Morarma, nefes darlığı, beslenme güçlüğü çeken bebek, operasyon için ailesi tarafından Türkiye'ye getirildi.
Türkiye'de şifa bulma umuduyla çıktıkları yolda bebeklerinin ismini "Elif" koyan çift, bağırsağının da delik olduğu anlaşılan bebeklerinin Konya'da 10 günlükken gerçekleştirilen operasyonla şikayetlerinden kurtulmasının sevincini yaşadı.

Doç. Dr. Mehmet Çelik ve Doç. Dr. Mahmut Gökdemir liderliğindeki ekip, bebekte görülen iki ayrı ölümcül anomaliyi aynı seansta standart dışı yöntemlerle çözmeyi başardı.

“Şu anda hasta olması gereken en iyi performansta”

Hayati riski bulunan bebeği yaşatmak için adeta zamanla yarışan ekipten Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nde çocuk kalp cerrahı Doç. Dr. Mehmet Çelik, bebeğin çok komplike, ölümcül bir kalp hastalığı taşıdığını söyledi.

Ameliyat öncesi rutin testlerde bazı şeylerin yolunda gitmediğini gördüklerini, ayrıntılı muayenede bağırsağın delik olduğunu anladıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

Konya'da çocuklara özel bilimle dolu etkinlik başladı
Bu Habere de Bak
Konya’da çocuklara özel bilimle dolu etkinlik başladı

“Tek seansta bütün işlerin yapılması gerektiğine karar verdik. İki ayrı ölümcül anomali aynı andaydı ve bu iki krizi de çözmenin standart dışı yöntemler gerektirdiğini biliyorduk. Başarılı cerrahi işlemlerle istediğimiz cerrahi düzeltmeleri hem bağırsak açısından hem kalp açısından gerçekleştirdik. Sonraki süreçte biraz sancılı olmakla beraber her şey istediğimiz gibi gitti. Şu anda hasta olması gereken en iyi performansta. Aileyi sağlıkla ülkelerine uğurladık.”

Bebeklerine 'Elif' ismini veren Moğol çift, Türkiye'yi kızlarının ikinci vatanı olarak gördüklerini ve Konya'daki doktorların bir mucize gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Türkiye'nin kızımızın ikinci vatanı olduğunu düşünüyoruz”

Anne Arailym Jaras ise Moğolistan'da bebeklerine müdahale edilemeyeceğini öğrenince ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.
Çaresiz kaldıklarına işaret eden Jaras, şunları kaydetti:

"Çocuğumuzu kaybedebileceğimizi söylediler ama biz umudumuzu kaybetmedik. Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Burada ameliyat olduk. Doktorlar mucize yaptı. Bağırsak ameliyatını da kalp ameliyatını da yaptılar. Şimdi iyileştik, çok mutluyuz. Çocuğumuz iyi bir hayat yaşayabilecek diye düşünüyoruz. Biz doktorlara çok minnettarız. Türkiye'nin kızımızın ikinci vatanı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin hayatımızda bıraktığı izi, bebeğimize verdiğimiz isimle kalıcı hale getirdik."

AA

Bakmadan Geçme

Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi
Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi
Konya'da çocuklara özel bilimle dolu etkinlik başladı
Konya’da çocuklara özel bilimle dolu etkinlik başladı
Konyaspor toplanıyor! Rota Trabzonspor
Konyaspor toplanıyor! Rota Trabzonspor
Başkandan 42 metrelik sofraya davet
Başkandan 42 metrelik sofraya davet
Konya'da minik eller toprakla buluştu
Konya'da minik eller toprakla buluştu
Konya'da 23 Nisan'da anlamlı etkinlik
Konya’da 23 Nisan’da anlamlı etkinlik