Konya'da 10 günlük bebek çifte mucize yaşadı

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nde Doç. Dr. Mehmet Çelik ve ekibi, tek seansta iki ölümcül ameliyatı başarıyla gerçekleştirerek bebeği hayata döndürdü.

Moğolistanlı anne ve babanın 10 günlük Elif bebeği, doğuştan kalp ve delik bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle Türkiye'ye getirildi.

Moğolistan'da yaşayan anne Arailym (32) ve baba Jolaman Jaras (33) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin, doğuştan görülen ciddi bir kalp hastalığının olduğu tespit edildi.

Kalptan akciğerlere kan taşıyan kapağın kapalı olduğu, kanın normal yoldan akciğerlerine ulaşamadığı bebek, yeterli oksijen alamamasından dolayı da zor günler geçirdi.

Morarma, nefes darlığı, beslenme güçlüğü çeken bebek, operasyon için ailesi tarafından Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'de şifa bulma umuduyla çıktıkları yolda bebeklerinin ismini "Elif" koyan çift, bağırsağının da delik olduğu anlaşılan bebeklerinin Konya'da 10 günlükken gerçekleştirilen operasyonla şikayetlerinden kurtulmasının sevincini yaşadı.

“Şu anda hasta olması gereken en iyi performansta”

Hayati riski bulunan bebeği yaşatmak için adeta zamanla yarışan ekipten Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'nde çocuk kalp cerrahı Doç. Dr. Mehmet Çelik, bebeğin çok komplike, ölümcül bir kalp hastalığı taşıdığını söyledi.

Ameliyat öncesi rutin testlerde bazı şeylerin yolunda gitmediğini gördüklerini, ayrıntılı muayenede bağırsağın delik olduğunu anladıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

“Tek seansta bütün işlerin yapılması gerektiğine karar verdik. İki ayrı ölümcül anomali aynı andaydı ve bu iki krizi de çözmenin standart dışı yöntemler gerektirdiğini biliyorduk. Başarılı cerrahi işlemlerle istediğimiz cerrahi düzeltmeleri hem bağırsak açısından hem kalp açısından gerçekleştirdik. Sonraki süreçte biraz sancılı olmakla beraber her şey istediğimiz gibi gitti. Şu anda hasta olması gereken en iyi performansta. Aileyi sağlıkla ülkelerine uğurladık.”

“Türkiye'nin kızımızın ikinci vatanı olduğunu düşünüyoruz”

Anne Arailym Jaras ise Moğolistan'da bebeklerine müdahale edilemeyeceğini öğrenince ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.

Çaresiz kaldıklarına işaret eden Jaras, şunları kaydetti: