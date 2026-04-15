Konya BŞ. Türkiye Şampiyonası'nda terleyecek
Basketbol U16 Ligi'nde namağlup şampiyon olan Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti
U16 Erkekler Basketbol Ligi’nde 18 maçta yenilgi yüzü görmeyerek namağlup Konya şampiyonu olan Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonası’nda terleyecek. Kayseri’de 6-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Şampiyonası’nda Konya’yı temsil eden sarı-siyahlılar, yükselme grubu maçından galip gelerek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. U16 Türkiye Şampiyonası 8 takımın katılımıyla 18-24 Mayıs tarihlerinde Konya’da düzenlenecek. Konya Büyükşehir ile birlikte Anadolu Efes (A), Ankara Genç Magic Hands, Bahçeşehir Okulları (B), Beşiktaş, Çaba Spor, Darüşşafaka ve Yeşim Spor şampiyonada mücadele edecek.