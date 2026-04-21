Konya 2. Küme'de 2. hafta sona erdi

Amatör 2. Küme Futbol Ligi heyecanı geçtiğimiz pazar günü oynanan ikinci hafta maçlarıyla sürdü

Hüseyin Turgut
Haberin Özeti

  • Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı; 4 grupta liderlik mücadelesi kızıştı.
  • A Grubu'nda Konya 1907 Spor, D Grubu'nda ise İ. Çumra Belediyespor ikişer galibiyetle liderliğini sürdürdü.
  • Bu hafta fileler 39 kez havalanırken, Ereğli Yeşilyurtspor, Albaşspor'u 8-0 yenerek en farklı galibiyete imza attı.

Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam etti. 4 grupta gerçekleştirilen ligin ikinci hafta maçlarının ardından A Grubu’nda Konya 1907 Spor 2’de 2 yaptı. B Grubu’nda 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beyşehir Gölüspor ve Beyşehir Demirspor averajla liderliği paylaşıyor. C Grubu’nda ise 3’er puanlı Cihanbeyli Belediyespor, Turançspor, Yeniceobaspor ve Anadolu Kaplangücü zirve ortaklığı yapıyor. D Grubu’nda da İ. Çumra Belediyespor 2’de 2 ile liderlik koltuğunda oturuyor. Bu ha    fta oynanan maçlarda fileler 39 kez havalandı. Evinde Albaşspor’u 8-0’lık skorla deviren Ereğli Yeşilyurtspor haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

