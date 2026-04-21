Konya 2. Küme'de 2. hafta sona erdi
Amatör 2. Küme Futbol Ligi heyecanı geçtiğimiz pazar günü oynanan ikinci hafta maçlarıyla sürdü
Haberin Özeti
Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam etti. 4 grupta gerçekleştirilen ligin ikinci hafta maçlarının ardından A Grubu’nda Konya 1907 Spor 2’de 2 yaptı. B Grubu’nda 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beyşehir Gölüspor ve Beyşehir Demirspor averajla liderliği paylaşıyor. C Grubu’nda ise 3’er puanlı Cihanbeyli Belediyespor, Turançspor, Yeniceobaspor ve Anadolu Kaplangücü zirve ortaklığı yapıyor. D Grubu’nda da İ. Çumra Belediyespor 2’de 2 ile liderlik koltuğunda oturuyor. Bu ha fta oynanan maçlarda fileler 39 kez havalandı. Evinde Albaşspor’u 8-0’lık skorla deviren Ereğli Yeşilyurtspor haftanın en farklı galibiyetine imza attı.