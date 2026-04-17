Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Gebe Okulu yenilendi

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki “Gebe Okulu” yenilenen yüzüyle anne adaylarına daha kapsamlı ve modern bir eğitim ortamı sunmaya başladı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhan Çiftci ile birlikte yenilenerek kapasitesi artırılan ve daha çağdaş bir görünüme kavuşan Gebe Okulu’nun açılışına katılarak incelemelerde bulundu.

Gebe Okulu'nun Rolü Büyük

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz, hastanede her yıl yaklaşık 5 bin doğum gerçekleştirildiğini belirtti.

Konuşmasına anne adaylarının sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesinin önemine vurgu yaparak başlayan Yavuz, gebe okulunun bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Bugüne kadar hastanede toplam 4 bin 654 anne adayına eğitim verildiğini aktaran Yavuz, bu eğitimlerin somut sonuçlar ortaya koyduğunu dile getirdi. İl Sağlık Müdürü Yavuz, “Eğitim alan anne adaylarımızdan 3 bin 621’i, yani yüzde 65’i normal doğum ile bebek sahibi olmuştur. Bu oran, gebe okullarımızın ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

İlimizde başlayan ve ülkemize örnek teşkil eden ‘İlk adım ebe gebe okulu’ projesini de hassasiyetle yürütmeye devam ettiklerini hatırlatan Doç. Dr. Yavuz, hastanelerde açılan gebe okullarının bu proje ile koordineli bir şekilde hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Gebelik Süreci Neslin Temelini Oluşturur

Anne adaylarının sağlıklı gebelik süreci geçirmelerine yardımcı olmak ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitimleri verilebilmek amacında olduklarını vurgulayan Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhan Çiftci, “Bir neslin yetişmesi doğumla birlikte değil gebelik döneminde başlıyor. Gebelik döneminde asıl kişilik temelleri atılmaya başlanıyor.

Hastanemizde çalışan ekip arkadaşlarımın hepsi bu gerçeğin bilincinde ve buna uygun hareket etmeye çalışıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

Program sonunda gebe okulunda eğitim almış anne adayları da söz alarak yaşadıkları deneyimleri katılımcılar ile paylaştılar.