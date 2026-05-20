  • Haberler
  • Konya
  • İl Tarım Müdürlüğünden Konyalı çiftçilere önemli uyarı

İl Tarım Müdürlüğünden Konyalı çiftçilere önemli uyarı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde nisan ve mayıs yağışlarının etkili olması dolayısıyla hububat alanlarında sarı pas hastalığı riskinin arttığını duyurdu.

İl Tarım Müdürlüğünden Konyalı çiftçilere önemli uyarı
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konyalı çiftçilere önemli uyarıda bulundu. Bağır yağılarının etkisinin artırdığı şu dönemde ekili alanlarda sarı pas hastalığı riskinin arttığı ifade edildi. 

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimiz genelinde Nisan ve Mayıs aylarında etkili olan yağışlar ile sıcak ve nemli hava koşulları, hububat alanlarında özellikle sarı pas hastalığı açısından risk oluşturuyor. 

Konya'da gençleri iş dünyasıyla buluşturacak dev fuar
Bu Habere de Bak
Konya’da gençleri iş dünyasıyla buluşturacak dev fuar

Meteorolojik tahminlere göre yağışlı periyodun Haziran ayının ilk haftasına kadar devam etmesi beklenmektedir. 

Üreticilerimizin ekili alanlarını düzenli olarak kontrol etmeleri, hastalık riski görülen alanlarda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları büyük önem taşımaktadır. 

Ürün kayıplarının önüne geçebilmek için zaman kaybetmeden kimyasal mücadeleye başlanmalı, gerekli durumlarda kullanılan ilacın etki süresine göre uygulama tekrarlanmalıdır. 

Bereketli ve sağlıklı bir üretim sezonu diliyor, 2026 hububat ekim döneminin tüm üreticilerimize, Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” 

 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konyaspor 3 kez kızardı!
Konyaspor 3 kez kızardı!
Konya'da ekipler, zehir tacirlerine geçit vermedi!
Konya'da ekipler, zehir tacirlerine geçit vermedi!
Konyaspor, İlhan Palut'la kazanmayı hatırladı
Konyaspor, İlhan Palut’la kazanmayı hatırladı
Konya vizyonu tüm dünyaya yayılıyor
Konya vizyonu tüm dünyaya yayılıyor
Düşme endişesinden kupa finaline! İşte Konyaspor'un karnesi
Düşme endişesinden kupa finaline! İşte Konyaspor’un karnesi
Selçuklu'dan Bosna Hersek'e gönül köprüsü
Selçuklu’dan Bosna Hersek’e gönül köprüsü