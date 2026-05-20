İl Tarım Müdürlüğünden Konyalı çiftçilere önemli uyarı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konyalı çiftçilere önemli uyarıda bulundu. Bağır yağılarının etkisinin artırdığı şu dönemde ekili alanlarda sarı pas hastalığı riskinin arttığı ifade edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimiz genelinde Nisan ve Mayıs aylarında etkili olan yağışlar ile sıcak ve nemli hava koşulları, hububat alanlarında özellikle sarı pas hastalığı açısından risk oluşturuyor.

Meteorolojik tahminlere göre yağışlı periyodun Haziran ayının ilk haftasına kadar devam etmesi beklenmektedir.

Üreticilerimizin ekili alanlarını düzenli olarak kontrol etmeleri, hastalık riski görülen alanlarda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları büyük önem taşımaktadır.

Ürün kayıplarının önüne geçebilmek için zaman kaybetmeden kimyasal mücadeleye başlanmalı, gerekli durumlarda kullanılan ilacın etki süresine göre uygulama tekrarlanmalıdır.

Bereketli ve sağlıklı bir üretim sezonu diliyor, 2026 hububat ekim döneminin tüm üreticilerimize, Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”