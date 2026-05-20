Konyaspor, Antalya'ya uğurlandı! Dönüşünüz kupayla olsun

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Konyaspor bugün yaptığı idmanla hazırlıklarının Konya bölümünü tamamladı. Yeşil-beyazlılar öğleden sonra ise karayoluyla Antalya’ya hareket etti. Antalya yolculuğu öncesinde Konya protokolü ve yeşil-beyazlı taraftarlar ise takımı yalnız bırakmayarak uğurlama töreni yapıldı. Takımın son antrenmanının ardından taraftarlar, Murat Kurum Tesisleri'nde bir araya gelerek futbolculara moral ve destek verdi. Duaların edildiği, kurbanın kesildiği uğurlama töreninde taraftarlar da konvoy oluşturarak takıma destek verdi.

Uğurlama töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Hasan Kılca ile Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yöneticiler de yer aldı. Tesise gelen yüzlerce taraftar, meşaleler ve tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Yeşil-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, kendilerine gösterilen destek karşısında taraftarları selamladı. Konyaspor kafilesi daha sonra taraftar araçlarının oluşturduğu uzun konvoy eşliğinde Antalya’ya doğru yola çıktı.