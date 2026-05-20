Konya Şehir Hastanesinden 'aileye' tam destek

Konya Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Genelge kapsamında her yıl mayıs ayının son haftasının “Milli Aile Haftası” olarak ilan edilmesi sonucunda anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Hastaneden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Genelge kapsamında her yıl mayıs ayının son haftasının “Milli Aile Haftası” olarak ilan edilmesi doğrultusunda, aile ve nüfus politikalarına yönelik farkındalık faaliyetleri ülke genelinde olduğu gibi Konya Şehir Hastanesi bünyesinde de uygulanmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda hastanemiz tarafından; aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla aile temalı afiş çalışmaları hazırlanmış, kamu spotları ile bilgilendirme videolarının kurum web sitesi ve sosyal medya platformları aracılığıyla vatandaşlarımızın erişimine sunulması sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile “Aile ve Nüfus On Yılı (2026–2035)” vizyonu doğrultusunda, aile kurumunun önemine ilişkin toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sunulması hedeflenmektedir.”