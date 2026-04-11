İki otomobil kafa kafaya girdi: Çok sayıda yaralı var
Mardin'in Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 6'sı çocuk, 10 kişi yaralandı.
Kazada otomobillerdeki Gülistan K. (45), Hivanur K. (12), Deniz K. (6), Ebrar C. (7), Arife C (39), Hamdiye T. (42), Mustafa T. (11), Bahoz T. (12), Azat U. (24) ve Zozan U. (14) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.