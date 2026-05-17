İHH 61 ülkede bayram sevinci yaşatacak

İHH, Kurban döneminde rotasını sadece ihtiyaç sahiplerine değil, aynı zamanda sesini duyurmaya çalışan azınlık coğrafyalara da çevirdi. Vakıftan yapılan açıklamada, kurbanın bir et dağıtım organizasyonundan öte, İslam dünyasının kopmaz bir parçası olan kardeşlik bağlarını tahkim etmek olduğu söyledi. Bu yılki çalışmaların en dikkat çekici duraklarından biri de Brezilya olacak. Binlerce kilometre ötedeki Latin Amerika topraklarında yaşayan Müslüman azınlıklarla kucaklaşmayı hedefleyen İHH, kurban vesilesiyle ümmet bilincini diri tutmayı hedefliyor. Özellikle gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaşayan ve zamanla kendi kültüründen, İslami değerlerinden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalan topluluklar için bu ziyaretler büyük önem taşıyor. İHH yetkilileri, çalışmanın amacını şu "Biz sadece kurban kesmeye gitmiyoruz; unutulduğunu sanan kardeşlerimizin kapısını çalmaya, onlara ümmetin bir parçası olduklarını hissettirmeye gidiyoruz. Kurban, o coğrafyalarda kimi zaman hidayet vesilesi kimi zaman da İslam kültürünün yeniden filizlenmesine ve kardeşlik bağlarının tazelenmesine vesile olan manevi bir kalkan oluyor." şeklinde özetledi.

2026 kurban organizasyonu kapsamında Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya kadar 61 farklı ülkede kurban kesimleri gerçekleştirilecek. İHH ekipleri, bağışçıların emanetlerini titizlikle seçilen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, bayram sevincini yerel halkla omuz omuza yaşayacak.

