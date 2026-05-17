Yılmaz: Herkes ekonomiden şikayetçi

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz partisinin il binasında düzenlenen toplantıya katıldı. Yılmaz burada yaptığı açıklamada, Konya’nın üniversite, tarım ve sanayi şehri olduğunu belirterek, “Konya Türk kültürünün sembol şehridir. Bunun yanında bir üniversite, tarım ve sanayi şehridir. Bütün teşkilatlarımızla sahaya indik. Üç ay sonra seçim yapılacak gibi seçime hazırız. Sahada milletimizin dertlerini dinliyoruz. Gördüğümüz tablo iç açı değil, en çok şikâyet ekonominin seyrinin kötü gitmesidir. Herkes sandığın gelmesini bekliyor. Nereye bakarsanız iyi partiyi göreceksiniz”ifadelerini kullandı. İyi Parti iktidarında ekonomi politikası olarak bolluk ve bereket politikasına hayata geçireceklerini dile getiren İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, “İYİ Parti iktidarında bolluk ve bereket politikasını hayata geçirerek, yağma düzene son vereceğiz. Çok ayrıcalıklı kimselere giden ekonominin hortumunu keserek, 86 milyon insanımıza sunacağız. Ekonominin yapısal sorunlarını çözerek, hukuksal sorunların çözümüyle birlikte halkımızın hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız.” dedi.

“Şeffaflık Bir Gecede Gelecek”

İYİ Parti Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy İYİ Parti iktidarında tarımdan başlayıp yaşanan bütün sorunları bir gecede değiştireceklerini ifade ederek, “İYİ Parti olarak bütün Türkiye genelinde sahadayız. Adana bölgesinden Konya’ya geldim. Adana birçok köyde köylünün ürünleri sel baskınından dolayı su altında kalmış zararı büyüktür. İktidar sel baskını yaşayabilecek yerlerde taşkınlara karşı gereken tedbirleri alarak, köylümüzün ve çiftçimizi su taşkınlarından kurtarmalıdır. İYİ Parti iktidarında Yapısal sorunlar kısa ve orta vadede çözülecek ama adalet bir gecede gelecek, Şeffaflık bir gecede gelecek, faiz ve rant lobileri bir gecede gidecek, vatandaşı önceleyen iktidar anlayışı bir gecede gelecek”dedi. Basın açıklamasının ardından teşkilat toplantısı yapıldı. Larende esnafı ziyaret edilerek, muhacir pazarında da pazarcı esnafı ve halkın yaşadığı sorunları hakkında bilgi alındı.

Basın açıklamasına, İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, İYİ Parti Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Kadir Ulusoy ve İl Başkanı Ali Anlaş, ilçe başkanlar ve partililer katıldı.

