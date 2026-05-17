Konya'da uyuşturucuya geçit verilmedi!

Konya'nın ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İHA
Haberin Özeti

  • Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda beş şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucular ve 139 bin 300 TL para ele geçirildi.
  • Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik çalışmada esrar, kokain, extacy ve metamfetamin buldu.
  • Gözaltına alınan beş şüpheliden R.Y. isimli kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında R.Y., H.Ç., A.U., E.O. ve C.A. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, kokain, extacy, metamfetamin, uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin 300 TL ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden R.Y. adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan R.Y., tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

