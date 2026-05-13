  • İçişleri Bakanlığından Konya'ya sağanak uyarısı!

İçişleri Bakanlığı, Konya dahil yurdun pek çok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu

DHA
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri, Samsun, Amasya Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Burdur’un doğusu ve Isparta’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

