Hasan Ekici'den baba ocağında anlamlı ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici bayramını Seydişehir’de geçirdi. Kurban Bayramı vesilesiyle memleketi Seydişehir’de bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştiren Vekil Ekici, hemşehrileriyle, huzurevi sakinleriyle ve teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı.

Seydişehir programına tarihi Seyyid Harun Veli Camii’nde eda ettiği Cuma namazı ile başlayan Milletvekili Hasan Ekici, namaz sonrasında ilçe sakinleriyle bir araya gelerek bayram huzurunu yaşadı. Ekici, vatandaşların bayram tebriklerini kabul ederek, ardından Asım Cengiz Huzurevi’ni ziyaret edip, büyüklerin hayır dualarını aldı.

Bayram mesaisine AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programı ile devam eden Hasan Ekici; Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Başkanı Ramazan Arın ve çok sayıda teşkilat mensubuyla buluştu. Teşkilat içindeki birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunan Ekici, gösterdikleri nazik ev sahipliği ve organizasyon dolayısıyla İlçe Başkanı Ramazan Arın ve ekibine teşekkür etti.

