Konya Seydişehir'de çiftçilere fide desteği

Yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratmaya devam eden Seydişehir Belediyesi bu yıl da sosyal sorumluluk projesi dahilinde fideleri yerli üretici ile buluşturacak.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Hacıseyitali, Alaylar 1 ve Alaylar 2 mahallelerinin fidan dağıtımlarının Belediye Meydanında, diğer merkez mahallelerin ise bağlı bulundukları Mahalle muhtarlıklarında 2 Haziran Salı günü Saat: 14.00’da, kırsal mahallelerde ise 3 Haziran Çarşamba günü bağlı bulundukları mahalle muhtarları tarafından Saat: 14.00’da dağıtımının yapılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu başlatılan çalışmanın tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve yerel tohumların yaygınlaştırılması açısından büyük önem taşıdığını ayrıca yerel üretimi desteklemek, aile ekonomisine katkı sağlamak ve hemşehrilerinin kendi üretimlerini yapmalarını teşvik etmek amacıyla fide desteği programımızı hayata geçirildiğini belirtti.

Toprağa emek veren, üretmeye gönül veren tüm hemşehrilerimizi bu destekten yararlanmaya davet eden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu; “Kırsal kalkınmayı destekleyen projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Üretimin güçlenmesi, yerel tohumlarımızın korunması amacıyla başlattığımız bu projeyi yaygınlaştırıyoruz. Hem üreticilerimizin ürünlerinin daha verimli olması hem de yerel tarımsal değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz.

Üreticilerimizin yeniden daha çok toprak ve üretime yöneldiği bu dönemde bir farkındalık oluşturmak üretimi teşvik etmek ve üreticilerimizle, çiftçilerimizle dayanışma halinde olmak onlara katkı vermek adına fide dağıtımlarını sürdürüyoruz. Mahallelerimizde hemşehrilerimiz bu uygulamamıza büyük bir ilgi gösteriyorlar. Çalışmamıza emek veren ekiplerimize, destek veren muhtarlarımıza ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üreticilerimize çiftçilerimize bereketli bir üretim ve hasat sezonu diliyorum. Hemşehrilerimizle dayanışmamız ve onların yanında yer alan duruşumuz ile el birliği gönül birliği ile tüm sorunların üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır. Şehrimizde her alanda güçlü bir üretim için güçlü bir motivasyonun vesilesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

