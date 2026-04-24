  • Haberler
  • Spor
  • Futbolda haftanın kritik maçları! Konyaspor, Trabzon sınavında

Süper Lig'de 31, Trendyol 1. Lig'de 37, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34 ve Beyaz Grup'ta 38. hafta maçları oynanacak. Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak

Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Süper Lig'de Tümosan Konyaspor, 27 Nisan Pazartesi 20.00'de evinde zirve yarışı veren Trabzonspor'u konuk edecek.
  • Bu hafta ayrıca Başakşehir-Kasımpaşa, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşmaları da oynanacak.

Süper Lig'de 31 ve Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34, Beyaz Grup'ta da 38. hafta karşılaşmalarıyla normal sezon tamamlanacak. Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyen Tümosan Konyaspor, zirve yarışı veren Trabzonspor’u konuk edecek. 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle…

Trendyol Süper Lig

Bugün:
20.00 Başakşehir-Kasımpaşa 
Yarın:
14.30 Eyüpspor-Gaziantep FK
17.00 Kayserispor-Rizespor 
20.00 Göztepe-Antalyaspor
26 Nisan Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Alanyaspor-Samsunspor
20.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük 
20.00 Konyaspor-Trabzonspor

Trendyol 1. Lig

Yarın:
13.30 Vanspor FK-İstanbulspor
13.30 Serikspor-Hatayspor
16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor 
26 Nisan Pazar:
16.00 Keçiörengücü-Manisa FK 
16.00 Sarıyer-Esenler Erokspor 
16.00 Sivasspor-Iğdır FK 
16.00 Pendikspor-Boluspor
16.00 Erzurumspor FK-Bandırmaspor
16.00 Sakaryaspor-Çorum FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum FK

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

Yarın:
13.00 Ankara Demirspor-Gebzespor
15.00 Somaspor-Kahramanmaraş İstiklalspor
15.00 Aliağa Futbol-Bursaspor
15.00 1461 Trabzon FK-Menemen FK 
15.00 Mardin 1969 Spor-Fethiyespor
15.00 Arnavutköy Belediyesi-Isparta 32 Spor 
15.00 Muşspor-Adanaspor

Beyaz Grup

Bugün:
15.00 Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928
Yarın:
13.30 Batman Petrolspor-Kepezspor
15.00 Altınordu-İnegölspor
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Erbaaspor 
15.00 Ankaragücü-İskenderunspor
15.00 Elazığspor-24Erzincanspor 
15.00 Kastamonuspor-Muğlaspor
15.00 Şanlıurfaspor-Sincan Bel. Ankaraspor 
15.00 Karaman FK-Beykoz Anadoluspor
 

