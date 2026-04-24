Futbolda haftanın kritik maçları! Konyaspor, Trabzon sınavında
Süper Lig'de 31, Trendyol 1. Lig'de 37, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34 ve Beyaz Grup'ta 38. hafta maçları oynanacak. Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak
Haberin Özeti
- • Süper Lig'de Tümosan Konyaspor, 27 Nisan Pazartesi 20.00'de evinde zirve yarışı veren Trabzonspor'u konuk edecek.
- • Bu hafta ayrıca Başakşehir-Kasımpaşa, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşmaları da oynanacak.
Süper Lig'de 31 ve Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34, Beyaz Grup'ta da 38. hafta karşılaşmalarıyla normal sezon tamamlanacak. Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyen Tümosan Konyaspor, zirve yarışı veren Trabzonspor’u konuk edecek. 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle…
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Başakşehir-Kasımpaşa
Yarın:
14.30 Eyüpspor-Gaziantep FK
17.00 Kayserispor-Rizespor
20.00 Göztepe-Antalyaspor
26 Nisan Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Alanyaspor-Samsunspor
20.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük
20.00 Konyaspor-Trabzonspor
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Vanspor FK-İstanbulspor
13.30 Serikspor-Hatayspor
16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor
26 Nisan Pazar:
16.00 Keçiörengücü-Manisa FK
16.00 Sarıyer-Esenler Erokspor
16.00 Sivasspor-Iğdır FK
16.00 Pendikspor-Boluspor
16.00 Erzurumspor FK-Bandırmaspor
16.00 Sakaryaspor-Çorum FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum FK
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Ankara Demirspor-Gebzespor
15.00 Somaspor-Kahramanmaraş İstiklalspor
15.00 Aliağa Futbol-Bursaspor
15.00 1461 Trabzon FK-Menemen FK
15.00 Mardin 1969 Spor-Fethiyespor
15.00 Arnavutköy Belediyesi-Isparta 32 Spor
15.00 Muşspor-Adanaspor
Beyaz Grup
Bugün:
15.00 Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928
Yarın:
13.30 Batman Petrolspor-Kepezspor
15.00 Altınordu-İnegölspor
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Erbaaspor
15.00 Ankaragücü-İskenderunspor
15.00 Elazığspor-24Erzincanspor
15.00 Kastamonuspor-Muğlaspor
15.00 Şanlıurfaspor-Sincan Bel. Ankaraspor
15.00 Karaman FK-Beykoz Anadoluspor