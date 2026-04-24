Başkandan 42 metrelik sofraya davet

Beyşehir’de Kültür ve Lezzet Festivalimizin ilk günü, birbirinden renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle gerçekleştirdiğimiz festivalimizin ilk gününde bizlerle olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Bayıdır konuşmasını devamında şu ifadelere yer verdi: “Beyşehir’imizde iki gün sürecek olan Kültür ve Lezzet Festivalimizin ilk günü, birbirinden renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu. 42 metre uzunluğundaki soframızda, kültürümüzün zenginliğini yansıtan birbirinden farklı lezzetleri çocuklarımızla buluşturduk. Minik yüreklerin umutları, gökyüzüne bıraktığımız 1001 dilek balonuyla Beyşehir semalarında yükseldi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım şeflerimizin gerçekleştirdiği sanat atölyesi büyük ilgi görürken, kurulan stantlarda hemşehrilerimize gün boyu ücretsiz ikramlarda bulunuldu. Liseler arası yemek yarışması ise gençlerimizin yeteneklerini ortaya koyduğu, heyecan dolu anlara sahne oldu. Festival alanında kurulan çocuk oyun gruplarında doyasıya eğlenen evlatlarımız, Büyükşehir Belediyemize ait Bilim Tırı’nda da öğrenirken keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.

Yoğun katılım ve büyük bir ilgiyle gerçekleştirdiğimiz festivalimizin ilk gününde bizlerle olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimiz 24 Nisan Cuma günü de tüm coşkusuyla devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyoruz.”