Konya'da minik eller toprakla buluştu
Konya’nın Bozkır ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Bozkır Bimder Ali ve Raziye Şen 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen fidan dikme programı tabiata olan duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlendi. Minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde fidanları toprakla buluşturdu. Minik yüreklerin doğa için bir araya geldiği etkinlikte, öğrenciler geleceğe güzel bir miras bırakmanın heyecanını yaşadı. Çevre şuurunun aşılandığı programda, dikilen her bir fidan ile yarınlara umut taşındı.