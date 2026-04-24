Konya'da minik eller toprakla buluştu

Konya'nın ilçesinde minikler tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Konya'da minik eller toprakla buluştu
İHA
İhlas Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır Bimder Ali ve Raziye Şen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri fidan dikme etkinliği düzenledi.
  • Minik öğrencilerin katıldığı bu program, tabiata duyarlılığı artırmak ve çevre şuurunu aşılamak amacıyla gerçekleştirildi.
  • Öğretmenleri eşliğinde fidanları toprakla buluşturan minikler, geleceğe güzel bir miras bırakmanın heyecanını yaşadı.

Konya’nın Bozkır ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Konya'da minik eller toprakla buluştu

Bozkır Bimder Ali ve Raziye Şen 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen fidan dikme programı tabiata olan duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlendi. Minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde fidanları toprakla buluşturdu. Minik yüreklerin doğa için bir araya geldiği etkinlikte, öğrenciler geleceğe güzel bir miras bırakmanın heyecanını yaşadı. Çevre şuurunun aşılandığı programda, dikilen her bir fidan ile yarınlara umut taşındı.

İHA

