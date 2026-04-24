Konyaspor'un kupada rakibi Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve yarı finalde temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

Beşiktaş’a turu getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83.dakikada Oh Hyeon-gyu ve 85. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti. Erken bulduğu golün ardından oyun üstünlüğünü koruyan ve maçın sonlarına doğru peş peşe goller bulan siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında hata yapmadı ve adını son dört takım arasına yazdırdı.

Konya-Trabzon maçının biletleri zamlı olarak satışta
Bu Habere de Bak
Konya-Trabzon maçının biletleri zamlı olarak satışta

YARI FİNAL 5-6-7 MAYIS TARİHLERİNDE OYNANACAK

Konyaspor’un çeyrek finalde Fenerbahçe’yi elemesinin ardından Beşiktaş da Alanyaspor engelini 3-0’lık skorla aşarak yarı finalde yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor'un rakibi oldu. Konyaspor siyah-beyazlı rakibi karşısında deplasmanda finale kalmak için karşı karşıya gelecek. 

Beşiktaş - Konyaspor yarı final maçı Beşiktaş stadını UEFA finali için 10 Mayıs'tan sonra teslim etmesi gerektiği için 5-6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Diğer yarı final karşılaşmasının ise mevcut planlamaya göre 12-14 Mayıs tarihleri arasında oynanması öngörülüyor.

Konyaspor'da gözler lige çevrildi
Bu Habere de Bak
Konyaspor’da gözler lige çevrildi
Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Hemşirelik öğrencileri Konya'da geleceği konuştu
Hemşirelik öğrencileri Konya’da geleceği konuştu
Konya ve çevre illerde 23 Nisan coşkusu
Konya ve çevre illerde 23 Nisan coşkusu
Konya'da akıllı ulaşımda büyük sıçrama
Konya’da akıllı ulaşımda büyük sıçrama
Konya Şehir Hastanesinde çocuklara sürpriz
Konya Şehir Hastanesinde çocuklara sürpriz
Türkiye'nin 'En hızlısı' Konya'dan!
Türkiye’nin ‘En hızlısı’ Konya’dan!