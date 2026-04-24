Konyaspor'un kupada rakibi Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş’a turu getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83.dakikada Oh Hyeon-gyu ve 85. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti. Erken bulduğu golün ardından oyun üstünlüğünü koruyan ve maçın sonlarına doğru peş peşe goller bulan siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında hata yapmadı ve adını son dört takım arasına yazdırdı.

YARI FİNAL 5-6-7 MAYIS TARİHLERİNDE OYNANACAK

Konyaspor’un çeyrek finalde Fenerbahçe’yi elemesinin ardından Beşiktaş da Alanyaspor engelini 3-0’lık skorla aşarak yarı finalde yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor'un rakibi oldu. Konyaspor siyah-beyazlı rakibi karşısında deplasmanda finale kalmak için karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Konyaspor yarı final maçı Beşiktaş stadını UEFA finali için 10 Mayıs'tan sonra teslim etmesi gerektiği için 5-6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Diğer yarı final karşılaşmasının ise mevcut planlamaya göre 12-14 Mayıs tarihleri arasında oynanması öngörülüyor.