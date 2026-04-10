FIFA Arena projesi Türkiye etabının açılışı yapıldı

Çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena projesinin Türkiye etabının resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla gerçekleşti. FIFA Arena projesi kapsamında çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye'de bugüne kadar başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere 11 adet saha tamamlandı.

Riva'daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda bitirilen 9. sahanın açılışı da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov, FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Eski TFF Başkanları Şenes Erzik, Mehmet Büyükekşi, Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Servet Yardımcı ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. 2025 yılında bu projeyi başlatan FIFA, dünya genelinde 100 ülkede 2031 yılına kadar en az bin sahayı hizmete sunmayı hedefliyor. Türkiye'de de ilk etapta 60 sahanın tamamlanarak gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.