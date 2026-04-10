Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı

80 yaşında hayatını kaybeden Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, Romanya'da son yolculuğuna uğurlandı

80 yaşında hayatını kaybeden Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, Romanya'da son yolculuğuna uğurlandı. Mircea Lucescu için ilk tören dün Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena Stadyumu'nda yapılmıştı. Lucescu'nun cenazesi bugün Aziz Eleftherios Kilisesi'nde düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren törenin ardından Bükreş'teki bulunan Bellu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, eski Galatasaraylı futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ile Gheorghe Hagi, yanı sıra Lucescu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu törende uzun süre tabutun beklerken, taziyeleri kabul etti. 

