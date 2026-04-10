Fenerbahçe play-off biletini aldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) normal sezonun bitimine 1 hafta kala ilk 6'yı garantiledi ve play-off'lara adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 37. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Üst sıraları ilgilendiren günün diğer maçında Valencia Basket, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u sahasında 102-84 mağlup ederken, Fenerbahçe'nin normal sezonu ilk 6 sırada bitirmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, doğrudan play-off'ta mücadele edecek. Real Madrid de Fenerbahçe Beko karşısında aldığı bu galibiyetle play-off'a kalmayı başardı. Organizasyonda daha önce Olympiakos ile Valencia Basket, play-off biletini cebine koymuştu.