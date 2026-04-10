TÜGİK Konya'da şirketlerin büyüme süreci masaya yatırıldı

Türk sanayisinin zorluklara rağmen güçlü ivmesini belirten Yılmaz, kadınların iş hayatındaki yerini ve dış siyasetteki başarıyı takdir etti.

TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği’nin gelenekselleşen "Bir İnsan Bin Hikaye" programı, iş dünyasının ilham veren isimlerini üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Programın bu ayki konuğu, Kayahan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz oldu.

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, Yılmaz’ın tecrübeleri ve iş dünyasına dair vizyoner bakış açısı katılımcılardan tam not aldı.

Sevda Kayhan Yılmaz, şirketlerin büyüme sürecinde aile içi olumlu ilişkilerin ve genç kuşağın eğitiminin kritik rol oynadığını vurguladı. Şirket tüzüklerinin kurumsallaşma adına elzem olduğunu belirten Yılmaz, gençlerin yönetime geçmeden önce mutlaka işin mutfağından yetişmesi gerektiğini ifade etti. İş hayatında uzman ve danışmanlarla çalışmanın önemine değinen Yılmaz, şu çarpıcı tespiti paylaştı: "Muhasebe geçmişinizi, finans ise geleceğinizi yazar." Bu bağlamda finansal okuryazarlığın ve nakit akışı yönetiminin şirketlerin can damarı olduğunun altını çizdi.

İş dünyasındaki dijital dönüşüm ve yeni nesil reklamcılığın önemine dikkat çeken Yılmaz, günün gelişimini takip etmeyen yapıların ayakta kalamayacağını belirtti. Özellikle kadınların iş hayatındaki etkin rolünün ekonomiye kattığı değere vurgu yapan Yılmaz, güncel konular arasında yer alan karbon sürdürülebilirliği ve çevreci yaklaşımların gelecekteki önemini anlattı.

Şu anki küresel ekonomik durumu ve savaş ortamının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren Yılmaz, Türk sanayisinin zor dönemlerden geçmesine rağmen güçlü bir ivme yakaladığını belirtti. "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin önemine değinen Yılmaz, hükümetin dış siyasetteki tutumunu başarılı bulduğunu dile getirdi.

Programın sonunda söz alan TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gülvezir Korkmaz, Sevda Kayhan Yılmaz’a paylaştığı değerli bilgiler ve tecrübeler için teşekkürlerini sundu. Başkan Korkmaz şu sözlerle devam etti:

"Dört bir yanımızın savaş çemberiyle sarılı olduğu bir dönemde, ülkemizin dış siyasette sergilediği kararlı duruş ve başarı biz iş insanları için büyük bir güven kaynağıdır. Bugün bizlerle bilgi birikimini paylaşan Sayın Sevda Kayhan Yılmaz'a katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

Etkinlik, katılımcıların merak ettiği soruların Sevda Kayhan Yılmaz tarafından yanıtlandığı interaktif soru-cevap bölümüyle sona erdi.

