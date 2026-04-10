Konya Beyşehir'de bir ilk gerçekleşti! Kanser hastası teşekkür etti

Beyşehir'de Kanser Erken Teşhis Tarama programına katılan evli ve iki çocuk annesi 53 yaşındaki Miyase Sağlam'ın yapılan gaita testinde pozitif bulguya rastlandı. Bunun üzerine Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Sağlam'a gerekli hazırlıkların ardından kolonoskopi işlemi uygulandı. Yapılan incelemede kalın bağırsağın sol bölümünde erken evrede bir kitle tespit edildi.

Sağlam'ın tetkik ve patoloji sonuçları Antalya Şehir Hastanesi'nde toplanan onkoloji konseyine sunuldu. Konsey değerlendirmesi sonucunda cerrahi müdahale kararı alınırken, hasta tedavisini Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sürdürmek istedi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Turan Can Yıldız öncülüğünde gerçekleştirilen operasyon, Bozkır Devlet Hastanesinden Op. Dr. Burak Sakar'ın katılımı ile laparoskopik yöntemle başarıyla tamamlandı.

“Tarama Testi Sayesinde Hastalık Ortaya Çıktı”

Yaşadığı süreci anlatan Miyase Sağlam, herhangi bir şikayetinin bulunmadığını, yapılan tarama testi sayesinde hastalığın ortaya çıktığını belirtti. Sağlam, "Konya'ya gitmeden burada doktorlarımıza ameliyat oldum. Çok şükür şimdi iyiyim. Doktorlarıma ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Kolorektal Kanserlerde Erken Teşhis Hayati Önem Taşıyor”

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Turan Can Yıldız ise, kolorektal kanserlerde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Tarama programları sayesinde hastalığı erken evrede yakalama şansı elde ediyoruz. Bu da tedavi başarısını doğrudan artırıyor. 45 yaş üzerindeki bireylerin herhangi bir şikayeti olmasa bile kolonoskopi yaptırmaları büyük önem taşıyor.

Ayrıca ailesinde kanser öyküsü bulunan kişilerin daha erken yaşlarda taramaya başlaması gerekiyor. Hastamızın ameliyat sonrasında gerekli takip ve tedavisi ile bakımı sağlandı, artık rahatlıkla beslenebiliyor. Laparoskopik ameliyatın avantajlarından, konforlarından yararlanıyor. Hızlı bir iyileşme sürecimiz oluştu.

Daha az ağrılı, daha çabuk hayata dönüşün gerçekleştiği bir süreci tamamladık. Artık Miyase hanımı patoloji sonuçlarıyla birlikte bu tedavi sürecinin ikinci basamağı olan onkolojik tedaviye uğurlayacağız. O da onkoloji bölümünde muhtemelen alacağı bir kemoterapi tedavisiyle inşallah bu hastalığı alt etmiş olacak" dedi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kutay Güven de hastanede ilk kez gerçekleştirilen bu tür bir ameliyatın önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Erken teşhis sayesinde hastamız sağlığına kavuştu. Bu tür ileri cerrahi işlemlerin ilçemizde yapılabiliyor olması vatandaşlarımız için büyük bir avantaj. Halkımızdan beklentimiz, Sağlık Bakanlığımızın sunduğu tarama programlarını ihmal etmemeleridir" diye konuştu.