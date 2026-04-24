Fatih Tekke'den Konyaspor açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'un formda ve iyi bir takım olduğunu belirterek, kendi evlerinde oynayacakları bu maçın çok zorlu geçeceğini ifade etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor ile oynadıkları kupa maçının ardından yaptığı açıklamada Konyaspor maçına değindi. Tekke, 27 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Tümosan Konyaspor maçıyla ilgili konuşarak, “Şimdi hemen pazartesi bir maç var. Buradan evimize döneceğiz 3-4 saatte inşallah. Cuma günü dinleneceğiz. Cumartesi bir antrenman, pazar günü tekrar yolculuk. Konyaspor deplasmanına gideceğiz. Bunu da özellikle söyledim. Bizim için gene çok zor bir deplasman. Samsunspor gibi çok benzer oyun ritmini bulmuş, iyi bir takım ile oynayacağız. Kendi evinde oynuyorlar ve iki gün önce kupa maçını oynadılar. Değerli bir şey kazandık ama hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz” şeklinde konuştu.