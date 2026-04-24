Fatih Tekke'den Konyaspor açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'un son dönemde formda olduğunu söyleyerek, 'Çok zor bir maç olacak. İyi bir takım ile oynayacağız' diye konuştu

Fatih Tekke'den Konyaspor açıklaması
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'un formda ve iyi bir takım olduğunu belirterek, kendi evlerinde oynayacakları bu maçın çok zorlu geçeceğini ifade etti.
  • Kupa maçından "hasar aldıklarını" belirten Fatih Tekke, yoğun seyahat ve antrenman programının ardından Konyaspor deplasmanına gideceklerini ekledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor ile oynadıkları kupa maçının ardından yaptığı açıklamada Konyaspor maçına değindi. Tekke, 27 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Tümosan Konyaspor maçıyla ilgili konuşarak, “Şimdi hemen pazartesi bir maç var. Buradan evimize döneceğiz 3-4 saatte inşallah. Cuma günü dinleneceğiz. Cumartesi bir antrenman, pazar günü tekrar yolculuk. Konyaspor deplasmanına gideceğiz. Bunu da özellikle söyledim. Bizim için gene çok zor bir deplasman. Samsunspor gibi çok benzer oyun ritmini bulmuş, iyi bir takım ile oynayacağız. Kendi evinde oynuyorlar ve iki gün önce kupa maçını oynadılar. Değerli bir şey kazandık ama hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konyaspor'da gözler lige çevrildi
Bu Habere de Bak
Konyaspor’da gözler lige çevrildi
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi
Konya'yı sarsan küçük Yıldırım cinayetinde müebbet istemi
Konya'da çocuklara özel bilimle dolu etkinlik başladı
Konya’da çocuklara özel bilimle dolu etkinlik başladı
Konyaspor toplanıyor! Rota Trabzonspor
Konyaspor toplanıyor! Rota Trabzonspor
Başkandan 42 metrelik sofraya davet
Başkandan 42 metrelik sofraya davet
Konya'da minik eller toprakla buluştu
Konya'da minik eller toprakla buluştu
Konya'da 23 Nisan'da anlamlı etkinlik
Konya’da 23 Nisan’da anlamlı etkinlik