Fatih Tekke'den Konyaspor açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'un son dönemde formda olduğunu söyleyerek, 'Çok zor bir maç olacak. İyi bir takım ile oynayacağız' diye konuştu
Haberin Özeti
- • Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor'un formda ve iyi bir takım olduğunu belirterek, kendi evlerinde oynayacakları bu maçın çok zorlu geçeceğini ifade etti.
- • Kupa maçından "hasar aldıklarını" belirten Fatih Tekke, yoğun seyahat ve antrenman programının ardından Konyaspor deplasmanına gideceklerini ekledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor ile oynadıkları kupa maçının ardından yaptığı açıklamada Konyaspor maçına değindi. Tekke, 27 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Tümosan Konyaspor maçıyla ilgili konuşarak, “Şimdi hemen pazartesi bir maç var. Buradan evimize döneceğiz 3-4 saatte inşallah. Cuma günü dinleneceğiz. Cumartesi bir antrenman, pazar günü tekrar yolculuk. Konyaspor deplasmanına gideceğiz. Bunu da özellikle söyledim. Bizim için gene çok zor bir deplasman. Samsunspor gibi çok benzer oyun ritmini bulmuş, iyi bir takım ile oynayacağız. Kendi evinde oynuyorlar ve iki gün önce kupa maçını oynadılar. Değerli bir şey kazandık ama hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz” şeklinde konuştu.