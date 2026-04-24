Konyalı çiftçiye hayati uyarı

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri teknik ekipleri tarafından hububat alanlarında kontroller aralıksız devam ediyor. Yapılan kontrollerde hububatta bazı hastalıklar tespit edildiği belirtildi.

Yapılan gözlemler sonucunda şu açıklamada bulunuldu, “Mart ve Nisan aylarında görülen yoğun yağışlar ve önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık artışları nedeniyle buğday ve arpa ekili alanlarda sarı pas, septorya (yaprak lekesi) ve kök çürüklüğü gibi mantari hastalık riskinin yükseldiği tespit edilmiştir.”

Ekipler üreticilere önemli uyarılarda bulunarak, “Tarlalarınızı düzenli olarak kontrol ediniz. Hastalık riskine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile koruyucu fungisit uygulamalarını ihmal etmeyiniz. Sarı pas hastalığını özellikle alt yapraklarda erken dönemde takip ediniz. %90 nem ve 15–20°C sıcaklık koşullarında hastalık hızla yayılabilir. Hastalık üst yapraklara ilerliyorsa, özellikle bayrak yaprağını korumak için zamanında ilaçlama yapınız. Uygun iklim koşulları devam eder ve salgın riski oluşursa, kullanılan ilacın etki süresine göre uygulamalar tekrarlanmalıdır. 2026 yılı hububat sezonunun tüm üreticilerimize, Konya’mıza ve ülkemize bereketli ve hayırlı olmasını dileriz.” ifadelerine yer verildi.