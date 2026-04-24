Basketbolda haftanın programı

Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. Haftanın kritik maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. TBL'de ise yarın oynanacak tek maçla play-off'a kalacak son takım belli olacak
Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol Ligi play-in etabında ise yarın oynanacak Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol mücadelesiyle play-off'a katılacak son takım belirlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle…
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Manisa Basket-Fenerbahçe Beko
Yarın:
Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor
13.00 Anadolu Efes-Türk Telekom
18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ
26 Nisan Pazar:
13.00 Karşıyaka-Erokspor
15.30 Trabzonspor-Galatasaray
18.00 Bursaspor Basketbol-Büyükçekmece Basketbol
27 Nisan Pazartesi:
19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor
Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
16.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)