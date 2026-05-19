Euroleague Dörtlü Finali'nde geri sayım

Euroleague'de Dörtlü Final heyecanı için geri sayım sürüyor. Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluk yolunda dev maçlar oynanacak. Dörtlü Final'e Yunanistan'ın başkenti Atina ev sahipliği yapacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kulüp tarihinde sekizinci kez Dörtlü Final'de mücadele edecek. Sarı lacivertliler, Jelko Obradoviç yönetiminde 2015-2019 yıllarında 5 kez bu heyecanı yaşadı. Fenerbahçe, Sırp koç ile 2017 yılında İstanbul'da kulüp tarihinin ilk Euroelague şampiyonluğunu kazandı. Temsilcimiz, 2024 yılında Şaras Yasikeviçyus ile bir kez daha Dörtlü Final sahnesine döndü.

Berlin'de yarı finalde kaybeden sarı lacivertliler, geçen sezon Abu Dhabi'de adını finale yazdırdı. Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Temsilcimizde hedef üst üste ikinci kez bu büyük başarıyı yaşamak. Olimpiakos, Maccabi ve Anadolu Efes, Eurolaegue'de daha önce üst üste iki kez şampiyonluk yaşadı. Olimpiakos ise üst üste 5, toplamda 11'inci kez Dörtlü Final'de yer alacak. Yunan ekibi geride kalan 4 yılda Dörtlü Final'e ulaşsa da şampiyonluk yaşayamadı.

Pire temsilcisi, 2022'de Anadolu Efes'e yarı finalde, 2023'te ise Real Madrid'e finalde son saniye basketleriyle kaybetti. Olimpiakos, 2012'de İstanbul, 2013'te ise Londra'da kupayı kazandı. Fenerbahçe Beko ile Olimpiakos, Atina'da bu kez yarı finalde karşılaşacak. Temsilcimiz, şampiyonluk ünvanını korumak, Yunan ekibi ise 13 yıllık hasreti bitirmek için mücadele edecek. Diğer yarı final maçında ise İspanyollar karşılaşacak. Real Madrid, 11 şampiyonlukla turnuva tarihine damga vurdu. Valencia ise ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak. Dörtlü Final'de heyecan dolu maçlara Panathinaikos'un salonu OAKA ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Beko-Olimpiakos maçı 22 Mayıs Cuma saat 18.00’de başlayacak. Real Madrid-Valencia mücadelesi de aynı gün saat 21.00’de başlayacak.