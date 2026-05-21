  • Haberler
  • Spor
  • Eskişehir'den Konya'ya iklim dostu tarım ziyareti

Eskişehir'den Konya'ya iklim dostu tarım ziyareti

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Konya'ya kapsamlı bir teknik gezi düzenlendi.

Eskişehir'den Konya'ya iklim dostu tarım ziyareti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

'Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması (Application and Expansion of Climate Change Resilient Agricultural Production Model in Eskişehir Province)' projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Çifteler Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Necat Yatır, Proje Koordinatörü Mühendis Yurdal Çetinkaya, Proje Uzmanı Mühendis Mutlu Subaşı, teknik personel ve çok sayıda çiftçiden oluşan 80 kişilik heyet, Konya'daki Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Eskişehir'den Konya'ya iklim dostu tarım ziyareti

Beyşehir yeni bir yatırıma daha kavuşacak
Bu Habere de Bak
Beyşehir yeni bir yatırıma daha kavuşacak

Saha uygulamaları yerinde incelendi

Enstitüde görevli uzmanlar tarafından; çölleşme ile mücadele çalışmaları, iklim değişikliğine uyum sürecinde sürdürülebilir tarım uygulamaları ve enstitü bünyesinde hayata geçirilen yenilikçi tarım modelleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Program çerçevesinde gerçekleştirilen teknik incelemelerle, katılımcıların saha uygulamalarını yerinde görerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları sağlandı.

Eskişehir'den Konya'ya iklim dostu tarım ziyareti

Eskişehir tarımı için önemli adım

Gerçekleştirilen ziyaretin, iklim değişikliğine dayanıklı üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi açısından kritik bir katkı sunduğu vurgulandı. Türkiye genelinde yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum eylemlerinin çiftçilere aktarılmasını amaçlayan proje, Eskişehir ayağında önemli bir aşamaya ulaştı. Program kapsamında elde edilen kazanımların, Eskişehir tarımının geleceğine yön verecek yeni projelere altyapı oluşturması bekleniyor.

 

Konyalı kadınlar 'Örgü ve Sinema' etkinliğinde buluştu
Bu Habere de Bak
Konyalı kadınlar ‘Örgü ve Sinema’ etkinliğinde buluştu
İHA

Bakmadan Geçme

Torbalı'daki korkunç olayın ardından Konya'da gözyaşları
Torbalı’daki korkunç olayın ardından Konya'da gözyaşları
Konyaspor, o istatistikte zirvede! Tam 43 isim şans buldu
Konyaspor, o istatistikte zirvede! Tam 43 isim şans buldu
Konya'da asayiş ve güvenlik faaliyetleri masaya yatırıldı
Konya'da asayiş ve güvenlik faaliyetleri masaya yatırıldı
Süper Lig'de teknik kıyım! Konyaspor 3 hoca ile çalıştı
Süper Lig’de teknik kıyım! Konyaspor 3 hoca ile çalıştı
Konya'da 80 milyonluk yatırımın temeli atıldı!
Konya'da 80 milyonluk yatırımın temeli atıldı!
Palut mu, Tekke mi? İlk peşindeler!
Palut mu, Tekke mi? İlk peşindeler!