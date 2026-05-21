Beyşehir yeni bir yatırıma daha kavuşacak

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ile birlikte, Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Ziyaret hakkında açıklamada bulunan Başkan Bayındır, Beyşehir'de gerçekleştirilecek olan yatırımın temel atma törenine Bakan Göktaş'tan katılma sözü aldıklarını söyledi.

Ziyareti değerlendiren Başkan Adil Bayındır, Beyşehir ve bölge adına büyük önem taşıyan Beyşehir Yaşlı Bakım Evi (Huzurevi) projesiyle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Bayındır açıklamasında, haziran ayı sonuna doğru düzenlenmesi planlanan temel atma törenine Bakan Göktaş ile birlikte temel atma sözünü aldıklarını belirterek, “İnşallah kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarımıza başlayacağız. Büyüklerimizin huzurla yaşayacağı, Beyşehir’imize ve bölgemize uzun yıllar hizmet edecek önemli bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”şeklinde konuştu. 

Başkan Adil Bayındır ayrıca, her meselede desteğini hissettikleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’a ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a teşekkür etti. 

