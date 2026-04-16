'Düzeni kökten değiştirmeliyiz'

Saadet Partisi Konya Kadın Kolları Başkanımız Fazilet Bütüner, Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Bütüner, “Bugün sadece bir siyasi partinin mensupları olarak değil; evlatlarını her sabah "zihni açık olsun" dualarıyla okula uğurlayan anneler, ablalar ve bu vatanın geleceği için dertlenen kadınları olarak haykırıyoruz.”dedi.

“Önce Siverek, ardından Kahramanmaraş” diyen Bütüner, “iki okulumuz, çocuklarımızın ders dinlemesi gereken o kutsal sıralar, ne yazık ki kurşun sesleriyle yankılandı. Kahramanmaraş’ta 10 can yitirdik, 13 kişi ise şu an yaşam mücadelesi veriyor. Bu tablo sadece bir güvenlik zafiyeti değildir. Bu tablo, bir toplumun iliklerine kadar hissettiği toplumsal bir cinnetin resmidir.

Henüz 8. sınıfa giden bir çocuğun eline uzun namlulu silah alıp okul basabildiği bir düzende, hepimiz şapkamızı önümüze koyup düşünmek zorundayız. Bu ülkede bir şeyler sadece bozulmuyor, kökünden çürüyor! Bu çürüme artık sokakları aşmış, okul koridorlarına, sınıfların içine kadar sızmıştır. Silaha ulaşmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğu bir düzen; çürümüş bir düzendir."şeklinde konuştu.

Güvenlik Nerede?

Saadet Partisi Kadın Kolları olarak sormak istediklerini belirten Bütüner, “Güvenlik Nerede? Makam odalarını korumak için seferber edilen imkânların neden binde biri bile öğretmenimizi ve öğrencimizi korumak için kullanılmıyor? Eğitim Nerede? Çocuklarımızı sadece sınavlara hazırlayan ama "insan" yetiştirmeyi, merhameti, adaleti ve yaşatma iradesini öğretemeyen bu sistem daha kaç kurban verecek? Denetim Nerede? Sosyal medya mecralarında şiddetin kutsandığı, dizilerle örneklik sunulduğu, silaha erişimin bu denli kontrolsüz olduğu bir ortamda, çocuklarımızın ruh sağlığını kim koruyacak? Bu sadece bir ihmal değil, bu bir yönetim kusurudur! Bunun bedelini ise bugün savunmasız çocuklarımız öğretmenlerimiz canlarıyla ödüyor. Bir anne için evladının okul çantasına kitap yerine kurşun girmesinden daha büyük bir acı olamaz.”dedi.

Düzeni Kökten Değiştirmeliyiz

Yetkililere seslendiklerini belirten Bütüner, “Bölgeye gönderilen heyetimizle tüm hukuki ve idari sürecin takipçisi olacağız. Ancak sadece adli süreç yetmez! Aile yapımızı dinamitleyen, şiddeti normalleştiren, eğitimi ruhsuzlaştıran bu bozuk düzenin kökten değişmesi şarttır. Okul koridorlarında barut kokusu değil, tebeşir kokusu; çocukların çığlıkları değil, neşesi yankılanana dek susmayacağız. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

