Beton pompasının bomu facia yarattı

Diyarbakır'da bir inşatta beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan işçiler yaralandı.

DHA
Demirören Haber Ajansı
Olay, öğleden sonra merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi’nde yapımı süren hastane inşaatında meydana geldi. İnşaat sahasında çalışan beton pompasının bomu, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına çarptı. 

Temas sonucu elektrik akımına kapılan 1'i ağır, 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

