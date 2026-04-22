Dünya Kupası'nın ev sahipleri Fransa ve Japonya oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün yapılan değerlendirmelerin ardından, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2030 ev sahipliğini Japonya’ya, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2031 ev sahipliğini ise Fransa’ya verdi. Japonya’nın başkenti Tokyo, 2030 turnuvasına 26 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Fransa’da ise Lille, Lyon ve Paris şehirleri 29 Ağustos-14 Eylül 2031 tarihleri arasında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak; final aşaması ise Paris’te oynanacak. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak şunları söyledi, “FIBA Dünya Kupaları’nın başarıyla anılmasının en önemli nedenlerinden biri, her seferinde doğru ev sahibinin seçilmesidir. Bu da basketbolu en popüler spor topluluğu haline getirme misyonumuzun temel taşını oluşturuyor”.

“FIBA Merkez Kurulu, hem Japonya Basketbol Federasyonu’nun (JBA) hem de Fransa Basketbol Federasyonu’nun (FFBB) tekliflerinin, bir Dünya Kupası ev sahibinden beklediğimiz yüksek standartları karşıladığına karar verdi ve bu büyük sorumluluğu kendilerine emanet etti. Japonya ve Fransa, basketbolu seven iki ülke, taraftarlarımız, oyuncularımız ve iş ortaklarımız için son derece popüler iki destinasyon. Ancak bizi 2030 ve 2031 için asıl heyecanlandıran şey, bu iki ülkenin sahip olduğu ve etkinlikleri unutulmaz kılan o nadir özellik: yerel, kendine özgü dokunuşlarıyla mükemmelliği birleştirebilmeleri”.