Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri Belçika, Avustralya ve Porto Riko oldu

Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haberin Özeti

  A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekiminde Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.
  • Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Dünya Kupası, 4-13 Eylül 2026 tarihleri arasında yine Berlin'de düzenlenecek.
  • Grup birincileri doğrudan çeyrek finale yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar çapraz eleme maçları oynayarak çeyrek final bileti arayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri Belçika, Avustralya ve Porto Riko oldu. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi Almanya’nın başkenti Berlin’deki Kraftwerk Berlin’de gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye; Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu’nda yer aldı. FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 4-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşecek ve toplamda 36 maç oynanacak.

Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi
Bu Habere de Bak
Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi

Grup aşamasının sonunda, her grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finallere yükselecek. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final elemeleri turunda mücadele edecek; bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. Bu eleme maçlarını kazanan takımlar, çeyrek finallerde grup liderleriyle karşılaşacak.

Bu aşamadan sonra final etabı; çeyrek finaller, yarı finaller, final ve üçüncülük maçından oluşacak olup, tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu…

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali
B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa
C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye
D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin. 
 

3. Lig play-off etabı başlıyor
Bu Habere de Bak
3. Lig play-off etabı başlıyor
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Kartal, Kanarya'yı avladı! Konyaspor yarı finalde
Kartal, Kanarya’yı avladı! Konyaspor yarı finalde
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Nisan Çarşamba
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 21 Nisan Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 21 Nisan Salı günü
Konya'da kurt dehşeti: Koyunlar telef oldu
Konya'da kurt dehşeti: Koyunlar telef oldu
Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı
Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı