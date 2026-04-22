Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 18.45'te başlayacak

Haber Merkezi
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.45'te başlayacak. B Grubu'nu 4 galibiyet ile ilk sırada tamamlayan Samsunspor, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ile eşleşti. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezonki 3. randevu

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı. Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi. Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti. 

Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Alanya
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Kartal, Kanarya'yı avladı! Konyaspor yarı finalde
Kartal, Kanarya’yı avladı! Konyaspor yarı finalde
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Nisan Çarşamba
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Nisan Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 21 Nisan Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 21 Nisan Salı günü
Konya'da kurt dehşeti: Koyunlar telef oldu
Konya'da kurt dehşeti: Koyunlar telef oldu
Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı
Milli teknoloji hamlesi Konya'da yükseldi: 917 robotun kıyasıya yarışı