Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.45'te başlayacak. B Grubu'nu 4 galibiyet ile ilk sırada tamamlayan Samsunspor, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ile eşleşti. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı. Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi. Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.