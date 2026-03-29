  • DMM 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparılarak manipüle edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'un Kartal ilçesindeki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

