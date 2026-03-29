İlhan Palut: A Milli Takım çok dikkatli olmalı

KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, ulusal bir televizyon programına katılarak takımın durumu yanı sıra milli takım ve eski öğrencisi Abdülkerim Bardakçı ile ilgili açıklamalar yaptı. A Milli Takım’ın Kosova maçında çok dikkatli olması gerektiğini vurgu yapan Palut, “Dünya Kupası için son derece aç bir rakiple oynayacağız. Kesinlikle çok ciddi olmamız gerektiğini not düşerek, Kosova maçının favorisinin Milli Takımımız olduğunu düşünüyorum” dedi. Abdülkerim Bardakçı'nın performansına değinen Palut, “Abdülkerim Bardakçı'nın çıkışına hepimiz şahit olduk. Gerçekten çok disiplin ile çalışıyor” ifadelerini kullandı.