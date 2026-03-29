Konyalı çiftçilere yüzde 50 hibeli destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, Çumra ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı nohut tohumları teslim edildi. Tohum teslimi ile ilgili yapılan açıklamada, “Proje ile; Nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması, küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Toprağa emek veren tüm üreticilerimize teslim edilen nohut tohumlarının hayırlı olmasını diliyor; bereketli, verimli ve bol kazançlı bir sezon temenni ediyoruz.”