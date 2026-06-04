Demirel: Fiyatlar beklentileri karşılamadı

Başkan Demirel, “Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları, çiftçilerimizin beklentilerinin oldukça gerisinde kalmıştır. Buğdaya yaklaşık yüzde 22, arpaya ise yalnızca yüzde 15 oranında artış yapılmıştır. Oysa son bir yılda maliyetler minimum yüzde 35-40 artmıştır. İşçilik maliyetleri yüzde 39, yakıt maliyetleri yüzde 40, gübre maliyetleri yüzde 41 ve elektrik maliyetleri yüzde 35 oranında yükselmiştir.” dedi.

KIRSAL BÖLGELER BOŞALIYOR

Demirel, açıklamasının devamında şunları söyledi; “Enflasyonun yüzde 30'un üzerinde seyrettiği bir ortamda açıklanan bu fiyatlar, üreticimizin artan maliyetlerini karşılamaktan uzaktır. Ton başına 16 bin 500 lira olarak belirlenen buğday ve 12 bin 750 lira olarak açıklanan arpa fiyatları, çiftçimizin emeğinin karşılığı değildir. Üreticiyi yeterince desteklemeyen bu yaklaşım, tarımsal üretimi olumsuz etkilemekte ve ülkemizin gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Üreticilerin önündeki engeller kaldırılmalı, gerekli yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Kırsal bölgelerimizin giderek boşaldığı, tarım ve hayvancılığın zor günler geçirdiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. İnsanlarımızın yeniden üretime yönelmesi için çiftçilerimiz daha güçlü şekilde desteklenmelidir. Çünkü üreticilerimiz ülkemizin bel kemiğidir. Üreticiyi mağdur eden fiyat politikalarının kabul edilmesi mümkün değildir.”

