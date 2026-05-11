Cihanbeyli araç filosunu güçlendiriyor
Cihanbeyli Belediyesi hizmet araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsam belediyesinin 21 araçlık filosuna sıfır kilometre büyük asfalt aracı eklendi.
Cihanbeyli Belediyesi hizmet araç filosunu güçlendiriyor. Belediyenin 21 araçlık filosuna bir yenisi daha eklendi. Cihanbeyli Belediye Başkanı Dr. Fırat Kızılkaya konu hakkında açıklamada bulundu.
Başkan Kızılkaya sıfır kilometre yeni asfalt aracının hayırlı olmasını diledi. Kızılkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Söz verdik, yapıyoruz, çalışıyoruz, alıyoruz.
Araç filomuzu büyütmeye, Cihanbeyli’mize değer katmaya devam ediyoruz. Belediyemizin 21. aracı olan sıfır kilometre büyük asfalt aracımız ilçemizin hizmetine hazır. Yollarımız daha sağlam, ilçemiz daha konforlu, yarınlarımız daha güçlü olacak. Durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çünkü ilçemiz en iyisini hak ediyor. Cihanbeyli’mize hayırlı olsun.”