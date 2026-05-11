Yeşilay'dan Çatalhöyük'te dijital bağımlılığa karşı mahalle şenliği

Çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, yarışmalar ve eğitici oyunlarla renklenen programda, katılımcılara sürpriz hediyeler de takdim edildi. Şenlik kapsamında çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlere ağırlık verilirken, dijital bağımlılık ve sağlıklı yaşam konusunda da farkındalık mesajları verildi. Özellikle çocukların ekran bağımlılığından uzak tutulması ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Programda konuşan Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, çocukların sağlıklı gelişim süreçlerinde ailelerin ve sosyal çevrenin rolünün büyük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuzluklarından korumanın en etkili yolu; onların ilgi alanlarına uygun etkinliklere, faaliyetlere ve oyunlara yönlendirilmesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın zihinlerinin kirletilmesine asla izin verilmemelidir. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle geleceğimizi şekillendiren tüm annelerimizin de Anneler Günü’nü de kutluyorum.”

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, çocukların neşeli anlarına sahne olurken dijital bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu.

