  • Konya'da tüfek atölyesinde çıkan kanlı kavgada yeni gelişme!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal'ın (28) öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme meydana geldi.

DHADemirören Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal (28) cuma gecesi öldürüldü.
  • Olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) geniş çaplı soruşturma başlatarak cinayetle bağlantılı 10 kişiyi gözaltına aldı.
  • Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise serbest kaldı.

Olay, cuma günü saat 23.30 sıralarında Konya Beyşehir Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 

Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi işleten Necati Sandal, iddiaya göre borç nedeniyle bir grupla tartıştı. 

Beyşehir'de tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal'a tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan Necati Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, yaşamını yitirdi. Necati Sandal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Huğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) cinayetle bağlantılı 10 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla bağlantısı olan toplam 10 kişiyi farklı zamanlarda gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Faruk Sert, Ali Ulusoy, Ali Uyar ve Berke Öztürk tutuklandı. 

Borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada sırtından vurulan Necati Sandal Beyşehir'de toprağa verildi.

İkinci grupta adliyeye sevk edilen Ender Nergiz, Şahin Nergiz ve Yiğit Kerem de tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Diğer şüpheliler F.N., L.P. ve M.B. ise ifadelerinin ardından serbest kaldı. 

