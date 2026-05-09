Konya'da tüfek atölyesinde kanlı kavga!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürüldü. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi
Haberin Özeti
- • Konya'nın Beyşehir ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal silahla öldürüldü.
- • Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darbedilen ve vurulan Sandal, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
- • Jandarma ekipleri, Necati Sandal'ın cinayetiyle ilgili olarak olaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal, Adaköy Mahallesi’nde alacak meselesi nedeniyle bir grupla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilip silahla yaralanan Sandal, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sandal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.