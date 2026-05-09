Ladik Halıcı İstiklal Ortaokulu'nda anlamlı program

Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Ladik Halıcı İstiklal Ortaokulu tarafından düzenlenen “Şehitlerimizi Anma ve Gazilerimize Vefa Programı” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sarayönü Belediyesi Ahmet Hüdai Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, 114. Dönem Kaymakam adayı Uğur Çitci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, İlçe Emniyet Amiri Dr. Süleyman Eren, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eren Gayır, Polis Özel Harekat Gazisi Ömer Kula, şehit yakınları, gaziler, ilçe rotokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, sinevizyon gösterimi sunuldu ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Program kapsamında ayrıca Polis Özel Harekât gazisi Ömer Kula da bir konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı ve öğrencilerin sorularına yanıt verdi. Aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılırken, gazilerimize duyulan vefa ve şükran duyguları ifade edildi.

Programda öğrencilerin taşıdığı “Önce Vatan”, “Gaziler Unutulursa Maziler de Unutulur” gibi anlamlı pankartlar, etkinliğe ayrı bir anlam ve duygu kattı. Programın devamında şehit yakınlarına ve gazilere; Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, 114. Dönem Kaymakam adayı Uğur Çitci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz tarafından plaket takdim edildi. Duygu dolu anların yaşandığı program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.