  • Konya'nın ilçesinde hayvancılığa dev hamle!

Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (KOP) hayata geçirilen 'Yunak Silaj Paketleme Projesi' ile ilçede hayvancılık yeni bir boyut kazanıyor.

Haber Merkezi
Haberin Özeti

  • Konya'nın Yunak ilçesinde, Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP arasında "Yunak Silaj Paketleme Projesi" protokolü imzalanarak hayvancılığa yeni bir boyut kazandırıldı.
  • Proje, üreticilerin kaliteli kaba yem ihtiyacını modern yöntemlerle karşılayacak; silajlar hijyenik paketlenerek uzun süre muhafaza edilecek ve yem kayıpları minimize edilecek.
  • Yerinde paketleme sayesinde nakliye ve depolama giderleri düşerek üreticinin girdi maliyetleri azalacak, hayvansal üretim verimliliği artırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanacak.

Konya’nın tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Yunak, dev bir yatırıma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlçedeki üreticilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kaliteli kaba yem sorununa çözüm üretecek olan Yunak Silaj Paketleme Projesi’nde resmi imzalar atıldı.

Proje Protokolü İmzalandı

Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Yaz ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu arasında imzalanan protokol ile projenin startı verildi. Yunak’ın tarımsal kalkınma hamlelerine bir yenisini ekleyen bu tesis, bölge hayvancılığı için kritik bir öneme sahip olacak.

Hedef: Daha Az Maliyet, Daha Yüksek Verim

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Yunaklı üreticiler birçok avantajdan aynı anda yararlanacak. Tesisin sağlayacağı temel katkılar şunlar olacak:: Üreticilerin kaliteli kaba yem ihtiyacı modern yöntemlerle karşılanacak.  Silajlar daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda paketlenerek uzun süre muhafaza edilecek, böylece yem kayıpları minimize edilecek.  Yerinde paketleme sayesinde nakliye ve depolama giderleri düşecek, üreticinin girdi maliyetleri azalacak.  Hayvansal üretimde verimlilik artırılarak bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlanacak.

“Yunak’a Hayırlı Olsun”

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Yaz , projenin Yunaklı üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, tesisin en kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmaların hızla devam edeceğini belirttiler.
Bu yatırım, sadece bir paketleme tesisi değil, aynı zamanda Yunaklı çiftçinin emeğinin korunması adına atılmış stratejik bir adımdır.
 

