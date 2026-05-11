CHP Meram, anneleri buluşturdu

Programa CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, PM Üyesi Elif Leyla Gümüş, Konya Milletvekili Barış Bektaş, İl Başkanı Nejat Türktaş, Meram İlçe Başkanı Halil Erdem Erdem, Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sıdıka Etgüer, Konya İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Altay Çaçık, ilçe başkanları ve anneler katıldı.

Çakırbey restoranda düzenlenen programın açılışında konuşan CHP Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Sıdıka Etgüer anneler gününü kutladı. CHP Meram İlçe Başkanı Halil Erdem Erdem konuşmasında annelerimizin bugünü kutluyorum diyerek, günün anlam ve önemine değindi. CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Altay Çaçık annelerin haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirtti.

CHP Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, “İyi ki varsınız. Bizler üzerindeki hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum.”dedi.

Cumhuriyet Yeni Nesillere Emanet

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş anne fedakârlıktır olduğunu dile getirdi. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş konuşmasında ülkemizin atıl bir nüfus haline geldiğini dikkat çekerek, “Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi çağdaş ve cumhuriyetçi nesillere emanet etti. Öyleyse çağdaş, cumhuriyetçi ve aydın nesiller yetiştirmeye ihtiyacımız vardır.

Annelerimiz geçim derdi içinde olup, sağlıklı nesiller yetiştirememenin endişesi içindedir. CHP iktidarında annelerimiz bütün sıkıntılarından kurtarılacaktır” şeklinde konuştu. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka konuşmasında annelerin yoksulluk endişesi içinde olduğunu ifade ederek, “Ebediyete intikal eden tüm annelerimizin ve kız kardeşlerimizin bugününü kutluyorum. Annelerimiz en anlamda değerli varlığımızdır.

Birçok anne bugün yoksullukla ve gamla gelecek endişesi yaşıyor. Çocuklarımızı besleyemediği içinde çok üzgündür. Ülkemizde çocuklarımızın yüzde 63’ü temel besin alamıyor. Yine çocuklarımız çocuk işçiliğine sevk edilerek yaşamlarını kaybediyor”dedi.