Konya'da 'Tarihin En Uzun Sessizliği' gerçekleştirildi

Festival kapsamında, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 60 bin Filistinlinin isim ve yaş bilgilerini içeren 30 saati aşkın deneysel bir anma filmi gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT’nin desteğiyle Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7’ncisi düzenlenen Sufi Film Festivali, bu yıl Filistin’de hayatını kaybeden sivillerin hatırasına özel olarak düzenlendi. Festival kapsamında Filistin’de hayatını kaybeden sivillerin isimlerinden oluşan deneysel anma filmi ile ‘Hind Rajab’ın Sesi’ adlı filmin özel gösterimi Depo No 4’te izleyiciyle buluştu.

Bu yıl İsrail zulmüyle hayatını kaybeden Filistinli sivillere adanan festival kapsamında hafta sonu “Tarihin En Uzun Sessizliği” adlı deneysel anma filmi ile ödüllü “Hind Rajab’ın Sesi” filminin özel gösterimi Konya Büyükşehir Belediyesi Depo No 4’te gerçekleştirildi.

60 BİN FİLİSTİNLİNİN İSİMLERİ İLE YAŞ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine dayanılarak hazırlanan deneysel filmde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 60 bin Filistinlinin Arapça ve İngilizce isimleri ile yaş bilgileri paylaşıldı. 30 saati aşan süresiyle dikkat çeken çalışma, izleyiciyi rakamların ötesinde, isimler ve hatıralar üzerinden yaşanan büyük trajediyle yüzleştirmeyi amaçladı.

“HİND RAJAB’IN SESİ” FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ YAPILDI

10 Mayıs Pazar günü ise yönetmenliğini ve senaristliği Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği ve uluslararası ödüller kazanan “Hind Rajab’ın Sesi” filminin özel gösterimiyle devam etti.

Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna taşıyan önemli yapımlardan biri olan film, tek gösterim olarak izleyiciyle buluştu. Filmde 2024 yılında Gazze'de İsrail saldırısı altındaki bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Rajab'ın, Kızılay gönüllüleriyle yaptığı gerçek telefon görüşmelerine dayanıyor.

Festival kapsamında Depo No 4’e gelen ziyaretçilere, Filistin’de hayatını kaybeden sivillerin hatırasına birer karanfil de takdim edildi.

7. Sufi Film Festivali, bu yıl sinemanın gösterişli anlatım imkânlarından çok, sessizliğin ve hatırlamanın gücüne odaklandı.