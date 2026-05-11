  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da yol kenarında bulunan görenleri hayrete düşürdü

Konya'da yol kenarında bulunan görenleri hayrete düşürdü

Konya'da bir kurye yolda bulduğu ile şaşırttı. Yol kenarında düşen çanta, cüzdan derken bu sefer bulunan hayrete düşürdü.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Konya'da yol kenarında bulunan görenleri hayrete düşürdü
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Paket servisi yapan kurye Halil Şeker, cadde üzerinde seyir halindeyken yol kenarında buzdolabı kolisi gördü. Koliyi inceleyen Şeker içerisinde buzdolabının olduğunu fark ederek yetkili servise ulaşıp alınması için bilgi verdi.

Konya Selçuklu Parsana Mahallesi'nde yol kenarına düşen sıfır buzdolabı görenleri hayrete düşürdü.

Konya'da tüfek atölyesinde çıkan kanlı kavgada yeni gelişme!
Bu Habere de Bak
Konya'da tüfek atölyesinde çıkan kanlı kavgada yeni gelişme!

Konya’da kuryelik yaptığını belirten Halil Şeker, "Yolda bir buzdolabı kutusu gördüm. İlk başta boş zannettim. Tabii dolu olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sonra geriye döndüm. Geriye dönüp baktığımda yolda sıfır bir buzdolabı vardı. Daha sonra yetkililere ulaştım. Sağ olsun onlar da bana yardımcı oldular.

Paket servisi yaparken buzdolabını fark eden kurye Halil Şeker olayın detaylarını anlattı.

Dolabı kenara çektim. Yetkililere haber verdim. Yetkililer de daha sonrasında zaten gelip ürünlerini teslim aldılar. Herhangi bir geri dönüş olmadı ama daha sonrasında ben aradım kendilerini. Buzdolabını teslim aldıklarını söylediler, teşekkür ettiler. Başta çok şaşırdım yani cüzdan çok bulduk, çanta bulduk. 

Tabii bunları kendi yetkili kişilere ulaştırdık, polislere ulaştırdık ama buzdolabını görünce tabii çok şaşırdık. Yani bizim camiada böyle şeyler çok fazla karşılaşılmaz. Bizim için çok değişik bir durum oldu" diye konuştu.

Konya'da kaza! Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savruldu
Bu Habere de Bak
Konya'da kaza! Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savruldu
İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da 30 yıllık kabus 1 saatte sona erdi!
Konya'da 30 yıllık kabus 1 saatte sona erdi!
Konyalılar şemsiyelerinizi kapatmayın! İşte 5 günlük kritik rapor
Konyalılar şemsiyelerinizi kapatmayın! İşte 5 günlük kritik rapor
Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobil şarampole devrildi
Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobil şarampole devrildi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 11 Mayıs Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 11 Mayıs Pazartesi günü
Konya'da freni boşalan minübüs kurtarıldı
Konya'da freni boşalan minübüs kurtarıldı
Konya Emniyetinden annelere duygusal kutlama
Konya Emniyetinden annelere duygusal kutlama