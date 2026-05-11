Çumra'da altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ilçe genelinde sürdürülen yol bakım - onarım ve yol altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aydın ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam eden çalışmalar, Çumra’nın ulaşım ve üstyapı kalitesini artırmayı amaçlıyor. Gerçekleştirilen saha incelemeleri kapsamında Taşağıl–Adakale ve Adakale–Uzunkuyu mahalleleri arasındaki yol güzergâhlarında yürütülen çalışmalar ile Baraj Mahallesi’nde devam eden asfalt bakım ve onarım uygulamaları değerlendirildi. Ayrıca Çaybaşı Mahallesi’nde süren kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yerinde takip edildi.

Çalışmalar Takvime Göre İlerliyor

Bağlar, Güvercinlik ve İçeriçumra mahallelerinde devam eden yol altyapı çalışmaları da inceleme programı kapsamında ele alındı. Teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Aydın, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ve yüksek standartlarda sürdürüldüğünü söyledi. Çumra Belediyesi’nin ilçe genelinde mahalle mahalle, sokak sokak yürüttüğü hizmet seferberliğiyle ulaşım altyapısının güçlendirildiğini vurgulayan Aydın, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.