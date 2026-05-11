Erdal'dan Konyalı gençlere tavsiyeler

Karatay Sanayi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (KSGKD) Başkanı Ali Erdal, Türkiye’deki gençlerle ilgili açıklamada bulundu. Ali Erdal gençlerimize masa başı mesleklerin başarı gibi anlatılmasının yanlış olduğunu belirterek, “Bugün ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından biri üreten, çalışan, alın teri döken, meslek sahibi gençlerdir. Ne yazık ki uzun yıllardır gençlerimize sadece masa başı meslekler başarı gibi anlatıldı.

Oysa bu milletin gerçek gücü sanayide, atölyede, fabrikada, tarlada, üretimin içinde yetişen evlatlarımızdır. Bir kaynak ustası, Bir oto ustası, Bir elektrikçi, Bir mobilyacı, Bir demir ustası, Bir yazılımcı, Bir sanayi çalışanı, Bir Çiftçi ve Bir Tarım Çalışanı hepsi bu ülkenin kalkınmasının temel taşıdır.

Çünkü üretmeyen milletler güçlü olamaz. Bugün görüyoruz ki meslek sahibi olan gençlerimiz hem iş bulabiliyor, hem kendi ayakları üzerinde durabiliyor hem de ailesine, milletine ve devletine faydalı bireyler oluyor. El emeği ve alın teri hiçbir zaman değersiz değildir. Bilakis en kutsal kazanç Helal emektir.

Bizler gençlerimizin sadece diploma peşinde koşmasını değil, Bir sanat, bir meslek, bir ustalık öğrenmesini istiyoruz. Çünkü sanat altın bileziktir. Meslek sahibi olan bir genç hiçbir zaman çaresiz kalmaz”şeklinde konuştu.

Erdal’dan Gençlere Tavsiyeler

Gençlere tavsiyede bulunan ve ülkemizin geleceği gençlerimizin emekleriyle yükseleceğini ifade eden Ali Erdal, “Hayatta en büyük güç özgüvendir. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmenin yolu çalışmaktan, üretmekten ve bir meslek sahibi olmaktan geçer. Telefon başında geçirilen yıllar değil

Tezgâh başında öğrenilen emek insanı güçlü yapar. Kolay yoldan zengin olma hayalleri yerine Alın teriyle kazanılan helal lokmanın bereketine inanın. Unutmayın Bir milleti ayakta tutan şey sadece konuşan insanlar değil, üreten insanlardır. Milli gençlik demek Üreten gençlik demektir.

Vatansever gençlik demek ve Çalışkan gençlik demektir. Güçlü Türkiye Sanayide yetişen evlatlarımızla yükselecektir. Gençlerimize çağrımız şudur. Bir meslek öğrenin. Üretin. Çalışın. Kendinize güvenin. Anne ve babanızın emeğini boşa çıkarmayın. Vatanınıza faydalı bireyler olun. Ahlaklı olun. Disiplinli olun. Pes etmeyin. Çünkü bu ülkenin geleceği sizin emeğinizle yükselecek.

Biz sanayiciler olarak ahlaklı, çalışkan, milli ve manevi değerlerine bağlı, üreten gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki geleceğin güçlü Türkiye’sini alın teriyle çalışan gençler inşa edecektir.”dedi.